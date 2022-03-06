Зеленский об ударе по Виннице: выпущено 8 ракет, полностью разрушен аэропорт

Российские войска нанесли ракетный удар по Виннице. Противник выпустил 8 ракет и полностью разрушил аэропорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
"Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице. Восемь ракет против нашего города, против нашей доброй мирной Виннице, которая никогда не угрожала России. Ракетный удар жесткий, циничный, полностью разрушен аэропорт", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска обстреляли аэропорт Винницы, на его территории произошло несколько взрывов и начался пожар.
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