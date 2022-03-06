Зеленський про удар по Вінниці: випущено 8 ракет, повністю зруйнований аеропорт

Російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Противник випустив 8 ракет і повністю зруйнував аеропорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. Вісім ракет проти нашого міста, проти нашої доброї мирної Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Ракетний удар жорсткий, цинічний, повністю зруйнований аеропорт", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли аеропорт Вінниці, на його території сталося кілька вибухів та почалася пожежа.

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