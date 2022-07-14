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Зеленский об ударе по Виннице: никакие террористы не позволяли себе такую дерзость

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация нанесла ракетный удар по медицинскому центру в Виннице в тот момент, когда в Гааге обсуждались ее предыдущие военные преступления в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Никакая другая террористическая организация не позволяла себе такую дерзость - снова убивать, пока ее предыдущие преступления являются предметом международного обсуждения. Россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру", - отметил он.

Он также призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

"А если бы кто-то нанес ракетный удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене, как бы это было названо? Разве не терроризмом?", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, после удара по Виннице не должно оставаться сомнений о том, что как можно скорее необходимо провести специальный трибунал по российской агрессии против Украины. А также ввести новые санкции.

"Пора для демократического мира закрепить все это надлежащими юридическими инструментами - статусом государства-террориста для России, специальным трибуналом и специальным механизмом конфискации активов, а также новыми санкциями за террор. Новые санкции требуются как можно быстрее", - добавил президент.

Напомним, согласно последним данным, в результате ракетного удара по центру Винницы погибли не менее 23 человек.

Все детали в онлайне РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВинница