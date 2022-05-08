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Зеленский об ударах по Одесской области: девять прилетов, такой вот День примирения

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 8 мая 2022, в День памяти и примирения российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Одесской области. Зафиксировано девять прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

"Что касается "ракетных" сюрпризов со стороны Российской Федерации… Я очертил цинизм того, что происходит, - девять прилетов по Одесскому региону 8 числа в День памяти и примирения. Вот такое примирение и такая память о борьбе с нацизмом", - отметил Зеленский.

Напомним, в ночь на 8 мая над Одесской областью украинские средства ПВО сбили две российские крылатые ракеты оккупантов.

А уже в полдень жители Одессы слышали мощный взрыв. Как оказалось, украинские ПВО снова сбили ракету, которая, предположительно, летела в аэропорт.

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