Зеленський про удари по Одеській області: дев'ять прильотів, такий ось День примирення

Сьогодні, 8 травня 2022 року, у День пам'яті та примирення російські війська завдали кілька ракетних ударів по Одеській області. Зафіксовано дев'ять прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем.

"Що стосується "ракетних" сюрпризів з боку Російської Федерації ... Я окреслив цинізм того, що відбувається, - дев'ять прильотів по Одеському регіону 8 числа в День пам'яті і примирення. Ось таке примирення і така пам'ять про боротьбу з нацизмом", - зазначив Зеленський.