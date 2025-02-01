Зеленський про удар росіян по Суджі: так само воювали проти Чечні та вбивали сирійців

Зеленський зазначив, що авіабомба вдарила по інтернату, де десятки цивільних готувалися до евакуації.

"Росія так воювала десятиліття тому проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи", - сказав він.

За його словами, "це зло не зупиниться саме по собі".