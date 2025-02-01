Зеленский об ударе россиян по Судже: так же воевали против Чечни и убивали сирийцев

Зеленский отметил, что авиабомба ударила по интернату, где десятки гражданских готовились к эвакуации.

"Россия так воевала десятилетия назад против Чечни. Так же они убивали сирийцев. Так же российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы", - сказал он.

По его словам, "это зло не остановится само по себе".