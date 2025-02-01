RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Зеленский об ударе россиян по Судже: так же воевали против Чечни и убивали сирийцев

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по школе-интернату в Судже. По его словам, Россия всегда воюет против мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в социальной сети X.

Зеленский отметил, что авиабомба ударила по интернату, где десятки гражданских готовились к эвакуации.

"Россия так воевала десятилетия назад против Чечни. Так же они убивали сирийцев. Так же российские бомбы разрушают украинские дома. И даже против своих же гражданских российская армия использует аналогичные методы", - сказал он.

По его словам, "это зло не остановится само по себе".

 

Напомним, сегодня вечером российская авиация ударила по школе-интернату в Судже. Как сообщили в военной комендатуре, под завалами оказались почти 100 человек. Украинская комендатура делает все, чтобы спасти уцелевших.

Также Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео с места российского удара. По уточненной информации, по интернату ударила корректируемая авиабомба (КАБ). Люди в помещении готовились к эвакуации. Как заявили в Генштабе, там находились местные жители, в том числе женщины и дети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКурская областьСуджа