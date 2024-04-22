Зеленський про удар РФ по телевишці у Харкові: спроба обмежити доступ до інформації

Зеленський наголосив, що удар по телевишці - це спроба росіян обмежити доступ до інформації.

"Російські терористи знов вдарили по Харкову – по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу", - сказав він.

Зеленський додав, що Харків, і різні міста та громади потребують захисту --потребують "петріотів".

"І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей", - додав Зеленський.