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Зеленський про удар РФ по телевишці у Харкові: спроба обмежити доступ до інформації

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Анастасія Гришкова

Російські окупанти, 22 квітня, вчергове обстріляли Харків. Під час атаки ракета влучила у телевишку. Президент Володимир Зеленський прокоментував атаку окупантів.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Зеленський наголосив, що удар по телевишці - це спроба росіян обмежити доступ до інформації. 

"Російські терористи знов вдарили по Харкову – по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу", - сказав він.

Зеленський додав, що Харків,  і різні міста та громади потребують захисту --потребують "петріотів".

"І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей", - додав Зеленський.

Удар по телевишці у Харкові 22 квітня

Російські окупанти у понеділок, вдарили ракетою по телевежі у Харкові. З'явились фото наслідків. Зокрема у місті фіксувалися перебої з телебаченням.

Додамо, як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, ворог використав для атаки керовану авіаційну ракету Х-59.

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Харків