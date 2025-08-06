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Зеленський про удар РФ по базі відпочинку на Запоріжжі: лише жорстокість, щоб залякати

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Запорізькому районі медики та рятувальники допомагають пораненим після російського удару. Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Зараз у Запорізькому районі наші медики та рятувальники допомагають пораненим після російського удару по звичайній базі відпочинку. Дванадцять людей травмовані, відомо, на жаль, про двох загиблих. Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що попри слова Кремля, щиро прагнути закінчити війну вони будуть лише відчувши належний тиск. І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та "сімки", щоб припинення вогню справді настало негайно.

"Україна бачить політичну волю, цінує зусилля наших партнерів, Америки та всіх, хто допомагає. І ми розраховуємо на потрібні рішення", - додав глава держави.

Удар по Запорізькій області 6 серпня

Нагадаємо, сьогодні зранку, 6 серпня, росіяни завдали щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. Попередньо, окупанти атакували ФАБами.

Відомо, що двоє людей загинули, ще 12 осіб отримали поранення. Серед постраждалих - четверо дітей. Вибухами пошкоджено 9 одноповерхових будиночків для відпочинку.

Згодом рятувальники опублікували фото та відео наслідків ворожого удару по базі відпочинку у Запорізькому районі.

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Запорізька областьВторгнення Росії до УкраїниВолодимир Зеленський