RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

Зеленский об ударе РФ по базе отдыха на Запорожье: только жестокость, чтобы запугать

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Запорожском районе медики и спасатели помогают раненым после российского удара. Военного смысла в этом ударе - ноль. Только жестокость, чтобы запугать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас в Запорожском районе наши медики и спасатели помогают раненым после российского удара по обычной базе отдыха. Двенадцать человек травмированы, известно, к сожалению, о двух погибших. Военного смысла в этом ударе - ноль. Только жестокость, чтобы запугать", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что несмотря на слова Кремля, искренне стремиться закончить войну они будут только почувствовав надлежащее давление. И именно сейчас очень важно усиливать все рычаги в арсенале США, Европы и "семерки", чтобы прекращение огня действительно наступило немедленно.

"Украина видит политическую волю, ценит усилия наших партнеров, Америки и всех, кто помогает. И мы рассчитываем на нужные решения", - добавил глава государства.

 

Удар по Запорожской области 6 августа

Напомним, сегодня утром, 6 августа, россияне нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе. Предварительно, оккупанты атаковали ФАБами.

Известно, что два человека погибли, еще 12 человек получили ранения. Среди пострадавших - четверо детей. Взрывами повреждены 9 одноэтажных домиков для отдыха.

Впоследствии спасатели опубликовали фото и видео последствий вражеского удара по базе отдыха в Запорожском районе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВторжение России в УкраинуВладимир Зеленский