В Украине больше нет "воров в законе", - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в стране больше нет "воров в законе". В то же время продолжается процедура выдворения "криминальных авторитетов", из 111 их осталось 42.

Об этом он сообщил во время брифинга Банковой.

"С начала года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус "воров в законе", на сегодняшний день у нас таких людей ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника, который находится под этими атрибутами в нашей стране",- рассказал секретарь СНБО.

По его словам, в Украине под санкциями находилось 111 "криминальных авторитетов". Впрочем, среди них осталось 42, в отношении которых сегодня продолжается процедура выдворения из нашей страны.

Данилов добавил, что 36 "криминальных авторитетов" уже отправились по месту желания своего пребывания, а 33 находятся под следствием.

Он отметил, что МВД надеется в ближайшее время также искоренить с территории Украины всех "криминальных авторитетов".