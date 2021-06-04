ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине больше нет "воров в законе", - Данилов

Новина українською →
Киев, Пятница 04 июня 2021 17:52
В Украине больше нет "воров в законе", - Данилов Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в стране больше нет "воров в законе". В то же время продолжается процедура выдворения "криминальных авторитетов", из 111 их осталось 42.

Об этом он сообщил во время брифинга Банковой.

"С начала года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус "воров в законе", на сегодняшний день у нас таких людей ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника, который находится под этими атрибутами в нашей стране",- рассказал секретарь СНБО.

По его словам, в Украине под санкциями находилось 111 "криминальных авторитетов". Впрочем, среди них осталось 42, в отношении которых сегодня продолжается процедура выдворения из нашей страны.

Данилов добавил, что 36 "криминальных авторитетов" уже отправились по месту желания своего пребывания, а 33 находятся под следствием.

Он отметил, что МВД надеется в ближайшее время также искоренить с территории Украины всех "криминальных авторитетов".

Напомним, что сегодня в Совете национальной безопасности и обороны провели очередное заседание в Офисе президента. В повестке дня сегодняшнего заседания было 8 вопросов.

Отметим, что третьим вопросом заседания СНБО был обзор общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика СНБО брифинг вор в законе
NEWS
В санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека, - Данилов
В санкционных списках СНБО нет ни одного случайного человека, - Данилов
DAILY
Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары