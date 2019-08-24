Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления ко Дню независимости заявил, что день памяти защитников Украины будет ежегодно 29 августа. Об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский подписал указ об учреждении Дня памяти защитников Украины.

"Здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины, и празднования его ежегодно 29 августа", - отметил президент.

Напомним, Зеленский обратился к украинцам во время торжественных мероприятий в День независимости Украины. Как отметил Зеленский, за 28 лет украинцы сохранили независимость и свободу страны, кто ценой собственной свободы, кто - ценой собственной жизни.

Отметим, перед началом мероприятий президент вместе с супругой возложили цветы к памятному кресту погибшим на Майдане. Во время их прохода звучал колокольный перезвон. В представлении были задействованы дети, которых усадили в круг рисовать на аллее Героев Небесной сотни.