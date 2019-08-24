Зеленський заснував День пам'яті захисників України

Президент України Володимир Зеленський під час виступу до Дню незалежності заявив, що день пам'яті захисників України буде щороку 29 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зеленський підписав указ про заснування Дня пам'яті захисників України.

"Тут присутні сім'ї загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. З метою гідного вшанування їх пам'яті мною підписаний указ про встановлення Дня пам'яті захисників України, що полягли в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України, і святкування його щорічно 29 серпня", - зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до українців під час урочистих заходів в День незалежності України. Як зазначив Зеленський, за 28 років українці зберегли незалежність і свободу країни, хто ціною власної свободи, хто ціною власного життя.

Зазначимо, перед початком заходів президент разом з дружиною поклали квіти до пам'ятного хреста загиблим на Майдані. Під час проходу лунав передзвін. У виставі були задіяні діти, яких посадили в коло малювати на алеї Героїв Небесної сотні.