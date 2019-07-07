ru
ua

Зеленский и Туск посетят сегодня Станицу Луганскую


Зеленский посетит военные учения Sea Breeze 2019

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, отправился в рабочую поездку в Луганскую и Одесскую области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, в Луганской области Зеленский вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском посетят Станицу Луганскую, где недавно произошло разведение сил.

Кроме того, сегодня президент прибудет в Одесскую область, где примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Sea Breeze 2019.

Также глава государства планирует представить новоназначенного главу Луганской областной государственной администрации.

Напомним, в субботу, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Львовскую и Закарпатскую области. Зеленский представил новоназначенных глав Облгосадминистраций и провел совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.

РБК-Украина писало, что Зеленский назначил нового руководителя Львовской области. Главой Львовской ОГА стал Маркиян Мальский. До назначения на должность главы Львовской ОГА Мальский был почетным консулом Австрии во Львове.

Эрдоган назвал сроки поставки российских С-400 в Турцию В результате обстрела в Дамаске погибли четыре мирных жителя
Читать все новости