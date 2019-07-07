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Зеленский и Туск посетят сегодня Станицу Луганскую

Новости » Политика    07.07.2019 - 08:42
Зеленский и Туск посетят сегодня Станицу Луганскую
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский посетит военные учения Sea Breeze 2019

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, отправился в рабочую поездку в Луганскую и Одесскую области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как сообщается, в Луганской области Зеленский вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском посетят Станицу Луганскую, где недавно произошло разведение сил.

Кроме того, сегодня президент прибудет в Одесскую область, где примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Sea Breeze 2019.

Также глава государства планирует представить новоназначенного главу Луганской областной государственной администрации.

Напомним, в субботу, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Львовскую и Закарпатскую области. Зеленский представил новоназначенных глав Облгосадминистраций и провел совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.

РБК-Украина писало, что Зеленский назначил нового руководителя Львовской области. Главой Львовской ОГА стал Маркиян Мальский. До назначения на должность главы Львовской ОГА Мальский был почетным консулом Австрии во Львове.

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