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Зеленський та Туск відвідають сьогодні Станицю Луганську

Новини » Політика    07.07.2019 - 08:42
Зеленський та Туск відвідають сьогодні Станицю Луганську
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський відвідає військові навчання Sea Breeze 2019

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 7 липня, відправився у робочу поїздку до Луганської та Одеської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як повідомляється, у Луганській області Зеленський разом з президентом Європейської ради Дональдом Туском відвідають Станицю Луганську, де нещодавно відбулося розведення сил.

Крім того, сьогодні президент прибуде до Одеської області, де візьме участь у заходах з нагоди дня Військово-морських сил Збройних сил України та проведення українсько-американських військових навчань Sea Breeze 2019.

Також глава держави планує представити новопризначеного очільника Луганської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, у суботу, 6 липня, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Львівську та Закарпатську області. Зеленський представив новопризначених глав Облдержадміністрацій та провів нараду з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури.

РБК-Україна писало, що Зеленський призначив нового очільника Львівської області. Главою Львівської ОДА став Маркіян Мальський. До призначення на посаду очільника Львівської ОДА Мальський був почесним консулом Австрії у Львові.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд ТускЛуганськОдесаСтаница Луганская
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