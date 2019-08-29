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Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7

Новости » Политика    29.08.2019 - 14:56
Зеленский обсудил с Туском результаты саммита G7
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Туск (president.gov.ua)

Зеленский и Туск провели телефонные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Дональдом Туском, в котором они обсудили результаты саммита G7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Сообщается, что в телефонном разговоре Зеленский и Туск обсудили основные результаты саммита "Большой семерки", который состоялся 24-26 августа во французском городе Биарриц.

Президент положительно оценил позицию участников саммита о невозможности возвращения России в "Большую семерку". Также отмечается, что Зеленский поблагодарил Туска за его инициативу по приглашению Украины принять участие в следующем саммите G7, который пройдет в США в 2020 году.

Глава Европейского совета в ответ заявил, что его позиция относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

Напомним, на саммите G7 лидеры стран-участников обсудили возможность возвращения к формату G8 с участием России. Участники сошлись во мнении, что возвращать РФ в формат еще рано, но согласились усилить координацию с представителями российской власти.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращать Россию в G7 неуместно, пока не закончится ее агрессия в отношении Украины.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Тусксаммит G7
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