Зеленський обговорив з Туском результати саміту G7

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Туск (president.gov.ua)

Зеленський і Туск провели телефонні переговори

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Дональдом Туском, у якому вони обговорили результати саміту G7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Повідомляється, що в телефонній розмові Зеленський і Туск обговорили основні результати саміту "Великої сімки", який відбувся 24-26 серпня у французькому місті Біарріц.

Президент позитивно оцінив позицію учасників саміту про неможливість повернення Росії до "Великої сімки". Також зазначається, що Зеленський подякував Туску за його ініціативу щодо запрошення України взяти участь у наступному саміті G7, який пройде в США у 2020 році.

Голова Європейської ради у відповідь заявив, що його позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України залишається незмінною.

Нагадаємо, на саміті G7 лідери країн-учасників обговорили можливість повернення до формату G8 з участю Росії. Учасники зійшлися на думці, що повертати РФ у формат ще рано, але погодилися посилити координацію з представниками російської влади.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повертати Росію в G7 недоречно, поки не закінчиться її агресія у відношенні України.