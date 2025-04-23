Зеленський цього тижня вперше відвідає ПАР, - DW

За даними ЗМІ, Зеленський вперше відвідає Південно-Африканську Республіку, а саме Преторію. Там він зустрінеться з президентом ПАР Сірілом Рамафосою.

Наразі деталі візиту Зеленського не розголошуються, однак передбачається, що він зосередиться на обговоренні війни в Україні з президентом Рамафосою.

Варто зауважити, що навесні минулого року вже повідомлялось, що Зеленський може відвідати ПАР, але тоді візиту не відбулось.

Відносини між Україною та Африкою

У 2023 році Україна активізувала дипломатичну роботу з країнами Глобального Півдня, зокрема з Африкою. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив два турне африканськими державами, а президент Володимир Зеленський провів десятки переговорів з лідерами континенту. Також у Києві була африканська делегація.

Як зазначав спеціальний представник з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх, від початку повномасштабного вторгнення Україна працювала над залученням підтримки з усього світу, включно з африканськими країнами, які не до кінця усвідомлювали загрози, що несе агресія РФ для їхнього регіону..

"Мало хто в Африці усвідомлював свою залежність від постачання українського збіжжя чи українських добрив. Мало хто розумів, що економіки низки країн цього континенту, насамперед Північної та Східної Африки, мали систему ділових контактів з Україною, яка через війну обвалилася", - розповів Субх.