Зеленский на этой неделе впервые посетит ЮАР, - DW

По данным СМИ, Зеленский впервые посетит Южно-Африканскую Республику, а именно Преторию. Там он встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Сейчас детали визита Зеленского не разглашаются, однако предполагается, что он сосредоточится на обсуждении войны в Украине с президентом Рамафосой.

Стоит заметить, что весной прошлого года уже сообщалось, что Зеленский может посетить ЮАР, но тогда визита не состоялось.

Отношения между Украиной и Африкой

В 2023 году Украина активизировала дипломатическую работу со странами Глобального Юга, в частности с Африкой. Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил два турне по африканским государствам, а президент Владимир Зеленский провел десятки переговоров с лидерами континента. Также в Киеве была африканская делегация.

Как отмечал специальный представитель по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх, с начала полномасштабного вторжения Украина работала над привлечением поддержки со всего мира, включая африканские страны, которые не до конца осознавали угрозы, которые несет агрессия РФ для их региона.

"Мало кто в Африке осознавал свою зависимость от поставок украинского зерна или украинских удобрений. Мало кто понимал, что экономики ряда стран этого континента, прежде всего Северной и Восточной Африки, имели систему деловых контактов с Украиной, которая из-за войны обвалилась", - рассказал Субх.