Зеленський: цього тижня до ООН буде внесено резолюцію на підтримку миру в Україні

Вже цього тижня у Нью-Йорку на розгляд Генасамблеї ООН буде внесено резолюцію на підтримку миру в Україні.

"Вже цього тижня, у Нью-Йорку, спільно зі США, майже з 60 іншими країнами, ми виносимо на розгляд Генасамблеї резолюцію на підтримку миру в Україні, напередодні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане першим, сильним свідченням того, що терористичні сили ніколи не зламають цивілізованих правил", – сказав Зеленський.

Також Зеленський наголосив на важливості залучення США до реалізації українкою формули світу та наголосив на безальтернативності створення міжнародного спеціального трибуналу над російською агресією.