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Зеленский: на этой неделе в ООН будет внесена резолюция в поддержку мира в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Руслан Гаращенко

Уже на этой неделе в Нью-Йорке на рассмотрение Генассамблеи ООН будет внесена резолюция в поддержку мира в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с Джо Байденом, передает корреспондент РБК-Украина.

"Уже на этой неделе, в Нью-Йорке, совместно с США, почти с 60 другими странами, мы выносим на рассмотрение Генассамблеи резолюцию в поддержку мира в Украине, накануне 24 февраля утверждение этой резолюции станет первым, мощным свидетельством того, что террористические силы никогда не сломают цивилизованных правил", – сказал Зеленский.

Также Зеленский подчеркнул важность привлечения США к реализации украинкой формулы мира и подчеркнул безальтернативность создания международного специального трибунала над российской агрессией.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина представит на площадке Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о справедливом мире в стране.

Позже в СМИ появилась информация, что Генассамблея ООН примет резолюцию о мире в Украине в день годовщины полномасштабного вторжения.

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