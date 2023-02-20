Зеленский: на этой неделе в ООН будет внесена резолюция в поддержку мира в Украине

Уже на этой неделе в Нью-Йорке на рассмотрение Генассамблеи ООН будет внесена резолюция в поддержку мира в Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с Джо Байденом, передает корреспондент РБК-Украина.
"Уже на этой неделе, в Нью-Йорке, совместно с США, почти с 60 другими странами, мы выносим на рассмотрение Генассамблеи резолюцию в поддержку мира в Украине, накануне 24 февраля утверждение этой резолюции станет первым, мощным свидетельством того, что террористические силы никогда не сломают цивилизованных правил", – сказал Зеленский.
Также Зеленский подчеркнул важность привлечения США к реализации украинкой формулы мира и подчеркнул безальтернативность создания международного специального трибунала над российской агрессией.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина представит на площадке Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о справедливом мире в стране.
Позже в СМИ появилась информация, что Генассамблея ООН примет резолюцию о мире в Украине в день годовщины полномасштабного вторжения.
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