Зеленський: Цієї ночі українська ППО збивала балістичні ракети

В ніч на вівторок, 29 вересня, українська протиповітряна оборона збивала російську балістику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Цієї ночі були збиття, зокрема й балістики. Дякую всім, хто залучений до захисту, та всім, хто дотримується наших домовленостей", - зазначив глава держави.
Президент подякував американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Він також висловив подяку Франції та Німеччині за ракети для української ППО.
"На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі", - підкреслив Зеленський.
Глава держави зазначив, що ліквідація наслідків російських обстрілів триває безперервно.
"Просто терористи, які і вдень, і вночі б'ють по життю, по наших людях, по суто цивільних об'єктах", - зазначив він.
Президент розповів, що у Києві пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині ворог вдарив по навчальному закладу, гуртожитку та двом іноземним суднам.
"Під російськими ударами цієї ночі були й Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, вночі та зранку росіяни атакували Одесу й область. Постраждали вісім людей, зруйноване цивільне підприємство, пошкоджені порт, ліцей і притулок для тварин.
Крім того, в ніч на сьогодні російські окупанти завдали близько 10 ударів по Житомирській області. Пошкоджені транспортна та паливна інфраструктура й цивільні підприємства в Житомирі, Коростені, Звягелі та Овручі.