Зеленський: Цієї ночі українська ППО збивала балістичні ракети

"Цієї ночі були збиття, зокрема й балістики. Дякую всім, хто залучений до захисту, та всім, хто дотримується наших домовленостей", - зазначив глава держави.

Президент подякував американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Він також висловив подяку Франції та Німеччині за ракети для української ППО.

"На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі", - підкреслив Зеленський.

Ліквідація наслідків ворожих ударів

Глава держави зазначив, що ліквідація наслідків російських обстрілів триває безперервно.

"Просто терористи, які і вдень, і вночі б'ють по життю, по наших людях, по суто цивільних об'єктах", - зазначив він.

Президент розповів, що у Києві пошкоджено депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині ворог вдарив по навчальному закладу, гуртожитку та двом іноземним суднам.

"Під російськими ударами цієї ночі були й Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина. Пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства, житлові будинки", - повідомив Зеленський.