RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский: Этой ночью украинская ПВО сбивала баллистические ракеты

12:17 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

В ночь на вторник, 29 сентября, украинская противовоздушная оборона сбивала российскую баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Этой ночью были сбития, в том числе и баллистики. Спасибо всем, кто привлечен к защите, и всем, кто придерживается наших договоренностей", - отметил глава государства.

Президент поблагодарил американских и норвежских партнеров за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему. Он также поблагодарил Францию и Германию за ракеты для украинской ПВО.

"На фоне ежедневной российской эскалации важно, чтобы защита жизни получала постоянную поддержку и такие пакеты поступали в дальнейшем", - подчеркнул Зеленский.

Ликвидация последствий вражеских ударов

Глава государства отметил, что ликвидация последствий российских обстрелов продолжается непрерывно.

"Просто террористы, которые и днем, и ночью бьют по жизни, по нашим людям, по сугубо гражданским объектам", - отметил он.

Президент рассказал, что в Киеве повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, жилые дома. В Одесской области враг ударил по учебному заведению, общежитию и двум иностранным судам.

"Под российскими ударами этой ночью были и Киевщина, Днепровщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Запорожье, Житомирщина, Волынь и Ровенщина. Повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия, жилые дома", - сообщил Зеленский.

Напомним, ночью и утром россияне атаковали Одессу и область. Пострадали восемь человек, разрушено гражданское предприятие, поврежден порт, лицей и приют для животных.

Кроме того, в ночь на сегодня российские оккупанты нанесли около 10 ударов по Житомирской области. Повреждены транспортная и топливная инфраструктура и гражданские предприятия в Житомире, Коростене, Звягеле и Овруче.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВойна в Украине