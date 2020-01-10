Зеленский и Трюдо обсудили расследование катастрофы самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз по телефону обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию относительно расследования причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране. Об этом сообщает прес-служба главы государства.

В частности, Владимир Зеленский сообщил, что находится на связи с разными государствами, добавив, что 10 января у него был разговор с Государственным секретарем США Майк Помпео, а также он встречался с представителями посольств Соединенных Штатов и Великобритании в Украине.

"Украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными", - передает пресс-служба суть разговора.

Отмечается, что стороны согласились о тщательном подходе к изучению информации, а также тесном сотрудничестве международных партнеров в обмене данными.

"Президент Украины подтвердил, что иранская сторона содействует расследованию и предоставила доступ к территории авиакатастрофы, фрагментов самолета и к "черным ящикам", - уточнили в пресс-службе.

Также добавили информацию о договоренности сторон относительно необходимости "уменьшить количество спекуляций относительно трагедии".

Напомним, Офис Генерального прокурора Укаины обратился к канадской стороне по поводу имеющейся информации об обстоятельствах авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран сбил украинский самолет под Тегераном. По его словам, самолет могли сбить случайно.