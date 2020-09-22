Зеленский и Трюдо обсудили безвиз для украинцев и ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе беседы стороны обсудили либерализацию безвиза для украинцев, ситуацию на Донбассе и в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Трюдо высказался за устранение искусственных препятствий на пути развития международной торговли для поддержки национальных экономик, ослабленных пандемией, а также обеспечения доступа всех стран к необходимым медицинских товаров.

Зеленский заявил о заинтересованности украинской стороны в постепенной либерализации Канадой визового режима для украинцев.

"Либерализация Канадой визового режима для Украинской остается неизменно актуальным вопросом для меня. Надеюсь, нам удастся сдвинуть этот процесс и достичь упрощения для украинских, которые путешествуют в Канаду", - отметил он.

Также украинский президент рассказал о ситуации на Донбассе и последовательных шагах Украины к мирному урегулированию.

"Достижение мира в Донбассе остается ключевым приоритетом для меня. Спасибо за решительную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказал он.

Также Зеленский и Трюдо обсудили ход реформ в Украине. Премьер-министр Канады назвал мужественными шаги Зеленского в направлении реформирования Украины и выразил поддержку.

Напомним, в сентябре 2019 года правительство Украины представило программу упрощения визового режима со многими странами мира, среди которых и с Канадой.

Кроме того, Зеленский попросил Трюдо ускорить процесс безвиза с Канадой.