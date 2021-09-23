Зеленский с трибуны Генассамблеи призвал обновить устав ООН

"Мы хотим оживить ООН. Для начала надо обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя. Тогда миру не пришлось бы признавать, что он провалил экзамен на COVID, экзамен на единство", - заявил Зеленский.