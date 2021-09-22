ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский призвал генсека ООН поддержать Крымскую платформу

Новина українською →
Среда 22 сентября 2021 08:25
Зеленский призвал генсека ООН поддержать Крымскую платформу Фото: президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Путин провел в США встречу с генсеком ООН Антонио Гуттеришом. Украинский лидер призвал генсека поддержать Крымскую платформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

Зеленский во время встречи с Гуттеришом поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Призвал Генсека ООН усилить поддержку Крымской платформы. Пригласил Антониу Гутерриша посетить Украину", - сообщил президент.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Организация Объединенных Наций (ООН) проигнорировала саммит Крымской платформы 23 августа.

РБК-Украина писало, что Зеленский провел в США переговоры главой Генассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Антониу Гутерриш Крымская платформа
NEWS
Почти всю Украину накроют дожди, ночью местами похолодает до +3: прогноз на среду
Почти всю Украину накроют дожди, ночью местами похолодает до +3: прогноз на среду
DAILY
Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову