RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський з трибуни Генасамблеї закликав оновити статут ООН

Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський з трибуни Генасамблеї ООН закликав оновити статут організації. Він заявив, що світ провалив боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.

"Ми хочемо оживити ООН. Для початку треба оновити статут. Це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів: кожен сам за себе. Тоді світу не довелося б визнавати, що він провалив іспит на єдність", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що після виступу на Генасамблеї ООН повернеться до України.

У рамках своєї поїздки він закликав генсека ООН Антоніу Гуттеріша приєднатися до Кримської платформи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський