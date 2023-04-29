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Зеленський про трибунал для РФ: готуємо потужні кроки

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна готує потужні кроки у створенні трибуналу для Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, наступний тиждень буде доволі важливим з погляду боротьби за справедливість для українців, а саме за покарання для держави-терориста й усіх її воєнних злочинців.

"Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії. І щоб прискорити поразку держави-терориста", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Україні й світові не достатньо лише того, щоб Росія була слабкою, адже це вже відбувається.

"Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею", - підсумуав президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський анонсував нові санкції проти РФ. За словами президента вони стосуватимуться військово-промислового комплексу Росії.

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