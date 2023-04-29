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Зеленский о трибунале для РФ: готовим мощные шаги

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина готовит мощные шаги по созданию трибунала для Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, следующая неделя будет довольно важной с точки зрения борьбы за справедливость для украинцев, а именно за наказание для государства-террориста и всех его военных преступников.

"Мы готовим несколько важных, мощных шагов, чтобы больше консолидировать партнеров и дать больше энергии для создания трибунала по преступлению российской агрессии. И чтобы ускорить поражение государства-террориста", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украине и миру недостаточно только того, чтобы Россия была слабой, ведь это уже происходит.

"Надо, чтобы она полностью ответила за все совершенное ею", - подытожил президент.

Напомним, сегодня Зеленский анонсировал новые санкции против РФ. По словам президента, они будут касаться военно-промышленного комплекса России.

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