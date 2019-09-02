Зеленский требует завершения процесса децентрализации до 2020

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский просит внести изменения в Конституцию Украины

Президент Владимир Зеленский требует безотлагательное завершение процесса децентрализации. Об этом он заявил на совещании с участием представителей парламента, Кабмина и правоохранительных органов, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский просит внести изменения в Конституцию Украины, определить окончательные правила формирования государственного административного территориального устройства, провести местные выборы на новой административно-территориальной основе. Зеленский дает срок с 2019 по 2020 годы.

"Безотлагательное завершение процесса децентрализации. В том числе - внесение изменений в Конституцию Украины, в передаче реальной власти финансов и ресурсов на места. Завершение секторной децентрализации. Приближение услуг к каждому жителю общины. Определить окончательные правила формирования государственного административного территориального устройства. Закрепить границы каждой административной территориальной единицы. Реформировать местные органы государственной исполнительной власти. Провести местные выборы на новой административно-территориальной основе", - заявил Зеленский.

Как писало РБК-Украина, руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что местные выборы возможны после завершения формирования объединенных территориальных общин. По словам главы ОП, досрочные местные выборы не возможны без принятия соответствующего закона.

Добавим, в августе в партии "Слуга народа" заявляли о необходимости завершения реформы децентрализации для проведения местных выборов.