Зеленський вимагає завершення процесу децентралізації до 2020

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський просить внести зміни до Конституції України

Президент Володимир Зеленський вимагає невідкладне завершення процесу децентралізації. Про це він заявив на нараді за участю представників парламенту, Кабміну та правоохоронних органів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський просить внести зміни до Конституції України, визначити остаточні правила формування державного адміністративного територіального устрою, провести місцеві вибори на новій адміністративно - територіальній основі. Зеленський дає термін з 2019 по 2020 роки.

"Невідкладне завершення процесу децентралізації. В тому числі - внесення змін до Конституції України, в передачі реальної влади фінансів та ресурсів на місця. Завершення секторальної децентралізації. Наближення послуг до кожного мешканця громади. Визначити остаточні правила формування державного адміністративного територіального устрою. Закріпити межі кожної адміністративної територіальної одиниці. Реформувати місцеві органи державної виконавчої влади. Провести місцеві вибори на новій адміністративно - територіальній основі", - заявив Зеленський.

Як писало РБК-Україна, керівник офісу президента України Андрій Богдан заявив, що місцеві вибори можливі після завершення формування об'єднаних територіальних громад. За словами глави ОП, дострокові місцеві вибори не можливі без прийняття відповідного закону.

Додамо, у серпні в партії "Слуга народу" заявляли про необхідність завершення реформи децентралізації для проведення місцевих виборів.