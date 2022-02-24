Зеленский требует отключить Россию от SWIFT и ввести бесполетную зону над Украиной

На фоне вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский требует от иностранных партнеров отключить РФ от системы международных платежей SWIFT. А также ввести бесполетную зону над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Владимира Зеленского.

"Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее один из западных дипломатов рассказал РБК-Украина, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) сегодня согласуют жесткие санкции против России за вторжение в Украину.

Кроме того, британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания и ее союзники введут масштабный пакет экономических санкций против России.