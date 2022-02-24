RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський вимагає відключити Росію від SWIFT і ввести безпольотну зону над Україною

Автор: Юлія Бойко

На тлі вторгнення Росії до України президент Володимир Зеленський вимагає від іноземних партнерів відключити РФ від системи міжнародних платежів SWIFT. А також запровадити безпольотну зону над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.

"Пакет додаткових жорстких санкцій по відношенню до РФ від ЄС вже на підході. Обговорив всі деталі з Еммануелем Макроном. Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, введення безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків щодо зупинки агресора", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше один із західних дипломатів розповів РБК-Україна, що лідери країн "Великої сімки" (G7) сьогодні узгодять жорсткі санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Крім того, британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Великобританія та її союзники запровадять масштабний пакет економічних санкцій проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийSWIFTВторгнення Росії до України