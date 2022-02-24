Зеленський вимагає відключити Росію від SWIFT і ввести безпольотну зону над Україною

На тлі вторгнення Росії до України президент Володимир Зеленський вимагає від іноземних партнерів відключити РФ від системи міжнародних платежів SWIFT. А також запровадити безпольотну зону над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Володимира Зеленського.

"Пакет додаткових жорстких санкцій по відношенню до РФ від ЄС вже на підході. Обговорив всі деталі з Еммануелем Макроном. Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, введення безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків щодо зупинки агресора", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше один із західних дипломатів розповів РБК-Україна, що лідери країн "Великої сімки" (G7) сьогодні узгодять жорсткі санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Крім того, британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Великобританія та її союзники запровадять масштабний пакет економічних санкцій проти Росії.