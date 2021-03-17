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Зеленский требует наказаний в резонансных преступлениях по добыче янтаря

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал усилить борьбу с незаконной добычей янтаря. В частности, хочет видеть прогресс в расследовании резонансных преступлений.

Об этом он заявил в видеообращении для совещания руководителей правоохранительных органов, передает сайт президента.

Зеленский напомнил об экологическом бедствии от незаконной добычи янтаря. При это отметил, что уже реализовали ряд шагов по легализации добычи и привлечения к ответственности незаконных добытчиков.

"Однако еще недостаточно информации о наказании за резонансные преступления в этой сфере, прежде всего - совершенные организованными группами. Хотелось бы также услышать, что сделано для приведения в пригодное состояние лесных земель, которые в результате варварской охоты на янтарь превратились в пустыни", - добавил Зеленский.

Напомним, в декабре 2020 года в Житомирской области задержали мужчину, который пытался вывезти 700 килограмм янтаря. При задержании он пытался откупиться от правоохранителей взяткой.

До этого СБУ заблокировала контрабанду редкого вида янтаря в арабскую страну.

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