Зеленский требует наказаний в резонансных преступлениях по добыче янтаря

Об этом он заявил в видеообращении для совещания руководителей правоохранительных органов, передает сайт президента .

Зеленский напомнил об экологическом бедствии от незаконной добычи янтаря. При это отметил, что уже реализовали ряд шагов по легализации добычи и привлечения к ответственности незаконных добытчиков.

"Однако еще недостаточно информации о наказании за резонансные преступления в этой сфере, прежде всего - совершенные организованными группами. Хотелось бы также услышать, что сделано для приведения в пригодное состояние лесных земель, которые в результате варварской охоты на янтарь превратились в пустыни", - добавил Зеленский.