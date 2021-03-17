Зеленський вимагає покарань у резонансних злочинах щодо видобутку бурштина

Про це він заявив у відеозверненні для наради керівників правоохоронних органів, передає сайт президента .

Зеленський нагадав про екологічне лихо від незаконного видобутку бурштину. При цьому зазначив, що вже реалізували низку кроків щодо легалізації видобутку та притягнення до відповідальності незаконних видобувачів.

"Однак ще недостатньо інформації про покарання за резонансні злочини у цій сфері, передусім - вчинені організованими групами. Хотілося б також почути, що зроблено для приведення у придатний стан лісових земель, що в результаті варварського полювання на бурштин перетворилися на пустелі", - додав Зеленський.