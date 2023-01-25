Зеленський: треба створити танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься

Після розблокування для України західних танків, у нас є потреба у створенні танкового кулака свободи, щоб не дати Росії жодного шансу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Ми маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься", - заявив Зеленський.

Він також додав, що українці обов'язково впораються з цим завданням так само як впорались з всіма завданнями до цього.