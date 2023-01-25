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Зеленский: нужно создать танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

После разблокирования для Украины западных танков, у нас есть необходимость в создании танкового кулака свободы, чтобы не дать России никакого шанса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Мы должны сформировать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что украинцы обязательно справятся с этой задачей так же, как справились со всеми задачами до этого.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине танков Abrams. По его словам, в Украину поступит 31 танк.

Также мы писали, что Германия официально подтвердила, что Украина получит современные немецкие танки Leopard 2.

О том, сколько танков может получить украинская армия от партнеров – рассказывает РБК-Украина.

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