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Зеленський: треба створити танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься

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Київ, Середа 25 січня 2023 22:06
Зеленський: треба створити танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Після розблокування для України західних танків, у нас є потреба у створенні танкового кулака свободи, щоб не дати Росії жодного шансу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Ми маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься", - заявив Зеленський.

Він також додав, що українці обов'язково впораються з цим завданням так само як впорались з всіма завданнями до цього.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams. За його словами до України надійде 31 танк.

Також ми писали, що Німеччина офіційно підтвердила що Україна отримає сучасні німецькі танки Leopard 2.

Про те, скільки танків може отримати українська армія від партнерів – розповідає РБК-Україна.

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