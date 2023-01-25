Зеленский: нужно создать танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется

После разблокирования для Украины западных танков, у нас есть необходимость в создании танкового кулака свободы, чтобы не дать России никакого шанса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Мы должны сформировать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что украинцы обязательно справятся с этой задачей так же, как справились со всеми задачами до этого.