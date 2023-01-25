Зеленский: нужно создать танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется
После разблокирования для Украины западных танков, у нас есть необходимость в создании танкового кулака свободы, чтобы не дать России никакого шанса.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Мы должны сформировать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется", - заявил Зеленский.
Он также добавил, что украинцы обязательно справятся с этой задачей так же, как справились со всеми задачами до этого.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине танков Abrams. По его словам, в Украину поступит 31 танк.
Также мы писали, что Германия официально подтвердила, что Украина получит современные немецкие танки Leopard 2.
О том, сколько танков может получить украинская армия от партнеров – рассказывает РБК-Украина.
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