Обшуки, погрози "Мексиканця" та ліквідація U420: бліц з начальником ДБН Торгалом

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Цього тижня вся країна дізналась про масштаби та нахабність діяльності наркокартелю "Хімпром". Зокрема про спроби його лідера Єгора "Мексиканця" Буркіна підкуповувати або залякувати всіх тих, хто заважав діяльності "Хімпрому".

В бліц-інтерв'ю РБК-Україна начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполу Дмитро Торгало розповів про погрози з боку "Мексиканця", розслідування діяльності "Хімпрому" і мережі U420 зокрема, а також про те, як злочинці намагалися зірвати заборону незаконної речовини.

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Тиск та погрози "Хімпрому": Погрози керівництву та оперативникам ДБН надходили через обшуки у червні 2025 року, ліквідацію кол-центрів в Україні, Албанії й Казахстані та удар по мережі U420. Поліція розцінює це як спробу зупинити слідство.

Погрози керівництву та оперативникам ДБН надходили через обшуки у червні 2025 року, ліквідацію кол-центрів в Україні, Албанії й Казахстані та удар по мережі U420. Поліція розцінює це як спробу зупинити слідство. Хронологія та роль Bihus.Info: Нацполіція ініціювала заборону речовини, якою торгувала мережа U420, ще восени 2025 року, а з грудня документувала її діяльність. Розслідування Bihus.Info надало справі розголосу, але масові обшуки готувалися задовго до виходу сюжету.

Нацполіція ініціювала заборону речовини, якою торгувала мережа U420, ще восени 2025 року, а з грудня документувала її діяльність. Розслідування Bihus.Info надало справі розголосу, але масові обшуки готувалися задовго до виходу сюжету. Результати спецоперації 14 квітня: Правоохоронці провели 281 обшук та повністю закрили мережу U420. Вилучено понад 54 тис. літрів CBD-продукції, 3 тонни наркотичних сумішей, арештовано 416 рахунків, 4 млн USDT та оголошено 6 підозр.

Правоохоронці провели 281 обшук та повністю закрили мережу U420. Вилучено понад 54 тис. літрів CBD-продукції, 3 тонни наркотичних сумішей, арештовано 416 рахунків, 4 млн USDT та оголошено 6 підозр. Блокування нових формул: Уряд ухвалив постанову щодо контролю похідних шести груп речовин. Це дозволяє автоматично блокувати нові хімічні формули наркотиків без додаткових змін до законодавства.

Розмови лідера злочинного угруповання "Хімпром" Єгора Буркіна ("Мексиканця") на оприлюднених НАБУ цього тижня аудіозаписах шокували Україну. Серед тих, кого "Мексиканець" хотів позбутися – начальник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Дмитро Торгало.

Він безпосередньо розслідував діяльність "Хімпрому", зокрема мережі магазинів U420. Торгало, як і його колеги по Департаменту, отримував і особисті погрози від "Мексиканця".

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"На записі він сам говорить про закриті магазини й кол-центри, а потім пояснює свої погрози словами: "…бо ти зараз робиш те саме з моїми друзями". За нашими даними, йдеться про людей із його оточення, щодо яких поліція проводила слідчі дії", – каже РБК-Україна Торгало.

В розмові з виданням він детально розповів про підготовку обшуків, пояснив хронологію дій поліції та відповів на запитання про роль розслідування Bihus.Info щодо мережі U420, яке так занепокоїло "Мексиканця" та його партнерів по незаконному "бізнесу".

– Коли поліція почала працювати щодо мережі U420?

– Ще у вересні 2025 року Національна поліція звернулася до МОЗ з ініціативою внести синтетичний канабіноїд ADB-4en-PINACA до переліку заборонених речовин. Саме цю сполуку використовували у продукції U420.

Документування діяльності магазинів тривало з грудня 2025 року. Паралельно слідчі та оперативники встановлювали організаторів, місця виробництва, канали постачання та рух коштів. У лютому 2026 року уряд ухвалив рішення про заборону ADB-4en-PINACA. Тобто обшукам передували і збір доказів, і робота над змінами, необхідними для контролю цієї речовини.

Ця робота розпочалася ще за керівництва Івана Вигівського й триває за нинішнього керівника Нацполіції Максима Цуцкірідзе. Над справою спільно працюють оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю та слідчі Головного слідчого управління.

– З якими слідчими діями були пов’язані погрози поліцейським, які працювали над справою?

– Вони надходили під час підготовки та проведення слідчих дій щодо "Хімпрому". Йдеться про обшуки в учасників угруповання у червні 2025 року, роботу проти його вербувальних кол-центрів в Україні, Албанії та Казахстані упродовж 2025-2026 років.

У квітні цього року поліція провела операцію щодо U420, а також слідчі дії щодо найближчого оточення лідера угруповання у справах про насильницькі злочини.

Тому ці погрози пов’язуємо з конкретними розслідуваннями. Їх отримували працівники поліції, які працювали над цими справами.

– Чого намагалися домогтися цим тиском?

– Ми розцінюємо це як спробу зупинити роботу щодо угруповання та його оточення. На записі він сам говорить про закриті магазини й кол-центри, а потім пояснює свої погрози словами: "…бо ти зараз робиш те саме з моїми друзями". За нашими даними, йдеться про людей із його оточення, щодо яких поліція проводила слідчі дії.

Погрози були спрямовані на поліцейських, які проводили слідчі дії щодо оточення лідера "Хімпрому". Попри погрози, обшуки відбулися, фігурантам повідомлено про підозри, розслідування тривають.

– Якщо поліція знала про цю продукцію, чому магазини продовжували працювати?

– Організатори використовували те, що конкретна речовина ще не була внесена до переліку заборонених, а продукцію продавали як "сувенірну". Для притягнення до відповідальності за її незаконний обіг потрібно було врегулювати її правовий статус і зібрати докази щодо причетних осіб.

Поліція ініціювала заборону, але не могла запровадити її власним рішенням. Проєкт постанови проходив погодження органів влади, громадське обговорення тривалістю щонайменше 30 днів, погодження Державної регуляторної служби. Цю процедуру ми проходили одночасно з документуванням діяльності мережі.

– Але масові обшуки відбулися вже після виходу сюжету Bihus.Info про мережу U420. Звідси й питання: чи не саме журналістське розслідування змусило поліцію діяти?

– Ми вдячні журналістам за увагу до небезпечної продукції. Їхнє розслідування дало цій проблемі розголос. Водночас на момент виходу сюжету поліція вже документувала мережу й ініціювала заборону речовини, яку в ній використовували.

Підготовка обшуків потребувала встановлення місць виробництва і фасування, постачальників, організаторів та фінансових зв’язків. Обшуки U420 відбулися після сюжету Bihus.Info. Розслідування почалося задовго до нього.

– Заборону ухвалили в лютому, а обшуки провели у квітні. Що відбувалося між цими подіями?

– "Хімпром" намагався зірвати заборону речовини, яку продавали через U420. Через пов’язаних осіб, громадські об’єднання, адвокатів та підприємців надходили звернення до МОЗ і правоохоронців. У лютому пов’язані з "Хімпромом" особи також намагалися оскаржити постанову в адміністративному суді, але безрезультатно.

Після заборони організатори вивозили й знищували продукцію з PINACA (клас синтетичних канабіноїдів, - ред.) та почали виводити на ринок інші формули.

Слідчі та оперативники продовжували документувати діяльність мережі, встановлювати її учасників і готувати слідчі дії за місцями виробництва, зберігання та продажу продукції. Треба було зібрати докази щодо всієї структури, зокрема тих, хто організовував постачання і контролював кошти.

Фото: Дмитро Торгало (інфографіка РБК-Україна)

– Що вдалося встановити й вилучити під час операції та на якому етапі справа зараз?

– Слідчі ГСУ та оперативники ДБН і ДКР спільно готували цю операцію. 14 квітня поліція провела 281 обшук. Припинили роботу місць виробництва, фасування та збуту, закрили всі магазини U420.

Вилучили понад 54 тисячі літрів продукції із вмістом CBD (канабідіолу, - ред.) і понад три тонни суміші для джоінтів. У межах розслідування арештовано 416 рахунків та майже чотири мільйони USDT.

Шістьом фігурантам повідомлено про підозру. Призначено понад 2 800 експертних досліджень, які мають встановити склад вилученої продукції. Їхні результати враховуватимуть під час подальшої правової оцінки дій причетних. Саме тому робота у справі продовжується й після закриття торговельних точок.

– Ви кажете, що організатори змінювали формули. Що заважає повторити цю схему з новою речовиною?

– Саме цю можливість і мали обмежити наступні зміни. За ініціативи Нацполіції та МВС, у взаємодії з експертами й МОЗ, у жовтні уряд ухвалив постанову № 1213. Вона встановила критерії контролю похідних шести груп речовин, зокрема синтетичних канабіноїдів, фентанілу та катинону.

Тепер, якщо нова сполука відповідає визначеним у постанові критеріям і не підпадає під передбачені винятки, вона вже охоплюється державним контролем. Окремо вносити кожну таку формулу до переліку не потрібно.

Водночас триває робота щодо організаторів, інших учасників і фінансів "Хімпрому". Лідеру угруповання повідомлено про підозри, він перебуває в міжнародному розшуку. Закриття U420 – один з етапів цього розслідування.

– Як ви можете прокоментувати розслідування НАБУ цього ж кейсу, в якому можуть бути задіяні ваші колеги?

– Наразі, як я розумію, триває слідство, поки ніяк не можу коментувати, давайте дочекаємося результатів. Але ми бачимо, що магазини U420 не працюють.