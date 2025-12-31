Зеленський про Трампа: було непросто змінити градус у відносинах

Україні було досить складно змінити градус у відносинах зі США після першої зустрічі на рівні лідерів, яка завершилася сваркою.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив у новорічному зверненні.
"Скажу чесно: було зовсім непросто домогтися такої зміни градуса у відносинах України та Сполучених Штатів. Від першого Овального кабінету і всіх "гострих кутів" у ньому до розмови в Мар-а-Лаго, яка показала факт: без України нічого не вийде", - звернув увагу глава держави.
Він зазначив, що Україні вдалося відстояти своє право голосу. Усі бачать, що Україна поважає себе, і тому вони поважають нашу країну.
За словами Зеленського, найбільший доказ цим словам - сім зустрічей, які в нього були з президентом Трампом.
"У якій би точці світу ми не бачилися: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан - президент США завжди згадує про наш народ, говорить про те, як сміливо українці б'ються. І для всього світу така згадка про українців стала обов'язковою. І це щастя - щастя таке чути, це гордість - бути президентом такого народу", - додав він.
Нагадаємо, відносини між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом різко загострилися після їхньої зустрічі в Білому домі в лютому 2025 року.
Переговори в Овальному кабінеті пройшли в напруженій атмосфері і переросли у відкриту словесну конфронтацію. Трамп жорстко критикував позицію українського президента, допускав різкі висловлювання і демонстрував роздратування, що стало нетиповим для формату таких зустрічей.
Після конфлікту Трамп публічно заявив, що українське керівництво нібито не налаштоване на мирне врегулювання, тоді як Зеленський наголосив на важливості збереження стратегічного партнерства зі США і висловив готовність до подальшого діалогу.