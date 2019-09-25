Зеленский и Трамп раскритиковали мягкую позицию Европы, - стенограмма

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о мягкой позиции Европы касательно усиления давления на РФ. Об этом говорится в опубликованной стенограмме разговора президентов США и Украины, который состоялся 25 июля.

Американский лидер заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Европейский союз.

"Германия не делает почти ничего. Все, что они делают, - это говорят. И я считаю, что именно об этом вы должны у них спросить. Когда я разговаривал с Меркель, она только говорила об Украине, но ничего не делала", - заявил Трамп.

В ответ Зеленский согласился со словами Трампа и подчеркнул, что лидеры Франции и Германии не ответили на его заявление об усилении санкционного давления на Россию. По мнению президента Украины, Европа должна была бы быть большим партнером для Украины, но технически эту роль выполняют США.

Напомним, в США разгорелся скандал после того, как сотрудник разведки пожаловался, что Трамп якобы допустил неуместные высказывания в беседе с иностранным президентом. Также американские СМИ предположили, что президент США якобы давил на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.

После этого в США формально начали процедуру импичмента Трампа, считая его разговор с Зеленским "грубым нарушением конституции". Также отметим, что Украина разрешила опубликовать стенограмму телефонного разговора лидеров.