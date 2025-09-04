Зеленський, Трамп і лідери країн "коаліції рішучих" почали дзвінок, - ЗМІ

Плани Зеленського на розмову

Нагадаємо, учора, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський нагадав, що раніше президент США Дональд Трамп обіцяв ухвалити рішення щодо санкцій проти Росії впродовж кількох тижнів, якщо зустріч між Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним не відбудеться.

Зеленський зазначав, що "кілька тижнів" - це два або три. І він збирався уточнити терміни під час дзвінка з Трампом.

Варто зауважити, що Трамп погрожує Росії санкціями і тарифами кілька місяців, але конкретних рішень американський лідер не ухвалює. Зокрема, востаннє санкції відтермінувала зустріч Трампа з Путіним на Алясці.

