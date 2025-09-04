UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський, Трамп і лідери країн "коаліції рішучих" почали дзвінок, - ЗМІ

Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і лідери країн, які входять до "коаліції рішучих", уже ведуть телефонну розмову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента DW Михайла Комадовського в соцмережі X і кореспондента AFP Денні Кемпа в соцмережі X.

Комадовський із посиланням на неназвані джерела написав, що наразі триває телефонна розмова президента Трампа з президентом Зеленським і "коаліцією рішучих".

Цю ж інформацію з посиланням на французьких журналістів AFP підтвердив Кемп.

Деталі переговорів поки що невідомі.

Плани Зеленського на розмову

Нагадаємо, учора, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський нагадав, що раніше президент США Дональд Трамп обіцяв ухвалити рішення щодо санкцій проти Росії впродовж кількох тижнів, якщо зустріч між Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним не відбудеться.

Зеленський зазначав, що "кілька тижнів" - це два або три. І він збирався уточнити терміни під час дзвінка з Трампом.

Варто зауважити, що Трамп погрожує Росії санкціями і тарифами кілька місяців, але конкретних рішень американський лідер не ухвалює. Зокрема, востаннє санкції відтермінувала зустріч Трампа з Путіним на Алясці.

Детальніше про зустріч - у матеріалі РБК-Україна.

