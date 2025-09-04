Зеленский, Трамп и лидеры стран "коалиции решительных" начали звонок, - СМИ

Планы Зеленского на разговор

Напомним, вчера, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение по санкциям против России в течение нескольких недель, если встреча между Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным не состоится.

Зеленский отмечал, что "несколько недель" - это две или три. И он собирался уточнить сроки во время звонка с Трампом.

Стоит заметить, что Трамп угрожает России санкциями и тарифами несколько месяцев, но конкретных решений американский лидер не принимает. В частности, последний раз санкции отсрочила встреча Трампа с Путиным на Аляске.

