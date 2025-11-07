Зеленський про Tomahawk: виробники з радістю продадуть їх Україні, все залежить від Трампа

Американські виробники з радістю продадуть Україні далекобійні ракети Tomahawk. Однак остаточне рішення має ухвалити президент США Дональд Трамп.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.
"Як я і казав, ми працюємо над цим питанням із партнерами - передусім зі США, з Білим домом і президентом. Окремо працюємо з виробниками" - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що рішення про постачання ракет Tomahawk - це окремий тиск на Росію, тому воно важливе для України.
"Президент Трамп не сказав "ні", і різні інституції давали нам позитивні сигнали щодо цього рішення. Безумовно, остаточне рішення - за президентом США", - додав він.
Зеленський наголосив, що американські виробники готові оперативно відреагувати на схвалення постачань.
"Ми проговорювали з виробниками. У разі позитивного сигналу від президента Трампа вони з радістю передадуть або продадуть відповідні системи", - зазначив він.
За словами президента, під час перемовин з американською стороною також обговорювалося питання постачання інших далекобійних систем.
"Нас цікавить комплект різних рішень. Для нас це стримувальний пакет проти російської агресії й правильна відповідь на удари по нашій цивільній інфраструктурі, передусім енергетиці. Ми працюємо над цим питанням, і що шанси, що нам передадуть (такі системи - ред.), точно є", - додав глава держави.
Нагадаємо, що Україна прагне отримати Tomahawk та інші ракети великої дальності, які дадуть змогу Україні влучати в цілі в глибині території Росії.
Однак президент США Дональд Трамп заявив, що Tomahawk можуть бути ефективні тільки в тому випадку, якщо їх будуть запускати Сполучені Штати, але США, за його словами, цього робити не збираються.
Раніше Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk. Однак, CNN зазначало, що поставки не почнуться, поки відповідне рішення не ухвалить особисто Трамп.
Президент України Володимир Зеленський закликав президента США бути відкритим до допомоги Україні з далекобійною зброєю. Він наголосив, що нашій країні потрібна така підтримка, а наявність далекобійної зброї може бути стримувальним фактором.
За словами посла України в США Ольги Стефанішиної, Україна і США ведуть "позитивні" переговори про купівлю далекобійних ракет Tomahawk, а також іншої зброї великої дальності.