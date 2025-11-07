Зеленський про Tomahawk: виробники з радістю продадуть їх Україні, все залежить від Трампа

"Як я і казав, ми працюємо над цим питанням із партнерами - передусім зі США, з Білим домом і президентом. Окремо працюємо з виробниками" - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що рішення про постачання ракет Tomahawk - це окремий тиск на Росію, тому воно важливе для України.

"Президент Трамп не сказав "ні", і різні інституції давали нам позитивні сигнали щодо цього рішення. Безумовно, остаточне рішення - за президентом США", - додав він.

Зеленський наголосив, що американські виробники готові оперативно відреагувати на схвалення постачань.

"Ми проговорювали з виробниками. У разі позитивного сигналу від президента Трампа вони з радістю передадуть або продадуть відповідні системи", - зазначив він.

За словами президента, під час перемовин з американською стороною також обговорювалося питання постачання інших далекобійних систем.

"Нас цікавить комплект різних рішень. Для нас це стримувальний пакет проти російської агресії й правильна відповідь на удари по нашій цивільній інфраструктурі, передусім енергетиці. Ми працюємо над цим питанням, і що шанси, що нам передадуть (такі системи - ред.), точно є", - додав глава держави.