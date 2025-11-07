Зеленский о Tomahawk: производители с радостью продадут их Украине, все зависит от Трампа

Американские производители с радостью продадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
"Как я и говорил, мы работаем над этим вопросом с партнерами - прежде всего с США, с Белым домом и президентом. Отдельно работаем с производителями", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что решение о поставках ракет Tomahawk - это отдельное давление на Россию, поэтому оно важно для Украины.
"Президент Трамп не сказал "нет", и различные институты давали нам позитивные сигналы относительно этого решения. Безусловно, окончательное решение - за президентом США", - добавил он.
Зеленский подчеркнул, что американские производители готовы оперативно отреагировать на одобрение поставок.
"Мы проговаривали с производителями. В случае положительного сигнала от президента Трампа они с радостью передадут или продадут соответствующие системы", - отметил он.
По словам президента, во время переговоров с американской стороной также обсуждался вопрос поставки других дальнобойных систем.
"Нас интересует комплект различных решений. Для нас это сдерживающий пакет против российской агрессии и правильный ответ на удары по нашей гражданской инфраструктуре, прежде всего энергетике. Мы работаем над этим вопросом, и что шансы, что нам передадут (такие системы - ред.), точно есть", - добавил глава государства.
Напомним, что Украина стремится получить Tomahawk и другие ракеты большой дальности, которые позволят Украине попадать в цели в глубине территории России.
Однако президент США Дональд Трамп заявил, что Tomahawk могут быть эффективны только в том случае, если их будут запускать Соединенные Штаты, но США, по его словам, этого делать не собираются.
Ранее Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk. Однако, CNN отмечало, что поставки не начнутся, пока соответствующее решение не примет лично Трамп.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США быть открытым к помощи Украине с дальнобойным оружием. Он подчеркнул, что нашей стране нужна такая поддержка, а наличие дальнобойного оружия может быть сдерживающим фактором.
По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, Украина и США ведут "позитивные" переговоры о покупке дальнобойных ракет Tomahawk, а также другого оружия большой дальности.