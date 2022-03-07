Зеленский точно не оставит свою страну и не покинет Киев. Он не боится, - Подоляк

"Владимир Зеленский - это человек, который точно не покинет свою страну и точно не покинет Киев. Он, в хорошем смысле, "безбашенный". Он не боится, он считает, что должен находиться внутри, в сердце страны", - сказал Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк уже заявлял, что информация о побеге президента Зеленского является фейком, он остается в Киеве.

Добавим, по данным The Times, Зеленский за неделю пережил по меньшей мере три попытки покушения. Для его убийства были направлены два разных отряда - наемники из ППК "Вагнера" и чеченский спецназ.

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