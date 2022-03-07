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Зеленський точно не залишить свою країну і не покине Київ. Він не боїться, - Подоляк

Автор: Марія Кучерявець

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув всі заяви щодо залишення президентом Києва. Зазначивши, що Володимир Зеленський та людина, яка не покине свою країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніний.

"Володимир Зеленський - це людина, яка точно не залишить свою країну і точно не покине Київ. Він досить, у доброму розумінні, "безбашений". Він не боїться, він вважає, що повинен знаходитися всередині, в серці країни", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк вже заявляв, що інформація про втечу президента Зеленського є фейком, він залишається в Києві.

Додамо, за даними The Times, Зеленський за тиждень пережив щонайменше три спроби замаху. Для його вбивства було надіслано два різні загони - найманці з ПВК "Вагнера" та чеченський спецназ.

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Володимир ЗеленськийІрина ПодолякВійна Росії проти України